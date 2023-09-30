В Азербайджане вступают в силу новые требования к перевозке пассажиров такси

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня в Азербайджане вступают в силу новые требования к перевозке пассажиров легковыми автомобилями такси.

Как сообщает в субботу Trend, это отражено в поправках к закону "Об автомобильном транспорте".

Согласно закону, услуга заказа такси является платной. Оператором заказа такси являются юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП). Операторы заказа такси обязаны осуществлять государственную регистрацию информационных систем персональных данных и соблюдать требования, связанные с защитой персональных данных. Для получения пропуска на осуществление пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси юридическое лицо или ИП должны представить в министерство цифрового развития и транспорта, кроме документов, установленных законом "О лицензиях и разрешениях", следующие документы (путем сканирования) и информацию в электронном виде: водительские права соответствующей категории (подкатегории); свидетельство о государственной регистрации автотранспортных средств юридического лица или индивидуального предпринимателя; документы, подтверждающие специальную подготовку водителей, осуществляющих внутренние пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом общего пользования, в том числе водителей легковых автомобилей такси; документ о возможности организации предрейсового осмотра технического состояния автотранспортных средств, предрейсового медицинского освидетельствования водителей или договор с техническим пунктом или медицинским пунктом об использовании соответствующих услуг; сведения об оборудовании автотранспортных средств, предназначенных для осуществления регулярных пассажирских перевозок, платежными средствами для оплаты проезда в электронном виде в случаях, утвержденных органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти; свидетельство, подтверждающее прохождение метрологической поверки таксометра в легковых автомобилях такси (за исключением случаев, когда функции таксометра выполняются на основе программного обеспечения); документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в соответствии с законом «О лицензиях и разрешениях» (представляется при отсутствии недостатков в иных документах, предусмотренных настоящей статьей).

Юридические лица или индивидуальные предприниматели, желающие получить разрешение на деятельность оператора заказа такси, должны представить в министерство цифрового развития и транспорта следующие документы (отсканированные) и информацию в электронном виде, помимо документов, предусмотренных законом «О лицензиях и разрешениях»: сведения обо всех телекоммуникационных средствах, включая мобильные приложения, используемых заказчиком для информационных ресурсов сети Интернет и деятельности оператора заказа такси; информацию о филиале или представительстве, расположенном на территории Азербайджанской Республики, для оказания услуг заказа такси; документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в соответствии с законом «О лицензиях и разрешениях» (необходимо представить при отсутствии недостатков в других документах, предусмотренных настоящей статьей). В случае возможности получения указанных документов и сведений от соответствующего государственного органа (учреждения) посредством информационной системы «электронного правительства», эти документы или сведения от заявителя не потребуются. В противном случае вышеуказанные документы будут запрошены у соответствующего государственного органа (учреждения) с согласия заявителя, либо должны быть представлены им самим.

Разрешения и дополнения к ним будут выдаваться в электронной форме органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти. Лицо, получившее разрешение, сможет его распечатать и использовать на бумажном носителе. В случае получения разрешения министерство цифрового развития и транспорта предоставит перевозчику лицензию в электронном формате, в зависимости от количества транспортных средств. Административные процедуры, связанные с приостановлением, восстановлением, аннулированием действия лицензии и выдачей новой, будут осуществляться в соответствии с законами «О лицензиях и разрешениях» и «Об административных процедурах». Заявление о выдаче новой лицензии будет рассмотрено в порядке и сроках, предусмотренных законом «О лицензиях и разрешениях». Лицензии на осуществление пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси, а также разрешение на деятельность оператора заказа такси будут выдаваться сроком на 7 лет.

В целях повышения эффективности и качества услуг автомобильного транспорта, а также оптимизации распределения пассажирских потоков по видам транспорта при перевозках автомобильным транспортом общего пользования Кабинет министров может ввести ограничения на количество разрешений на перевозку пассажиров легковыми автомобилями такси. За шестьдесят дней до введения ограничений министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана в лице Агентства наземного транспорта должно предоставить информацию в СМИ с указанием соответствующих оснований.

Технические показатели, внутреннее и внешнее оформление транспортных средств, используемых при перевозке пассажиров легковыми автомобилями такси, должны соответствовать требованиям, утвержденным Кабинетом министров. Если транспортное средство не соответствует этим требованиям, будет отказано в выдаче лицензии, а уже выданная лицензия будет приостановлена ​​или аннулирована.

Отметим, что согласно указу от 18 августа 2023 года, подписанному главой государства в связи с применением закона "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях", штрафы за нарушение новых требований к перевозке пассажиров такси вступают в силу с 1 января 2024 года.