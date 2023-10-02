Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана в сентябре

БАКУ /Trend - В сентябре на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено 689 мин.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию.

"В ходе операций по разминированию, проведенных с 1 по 30 сентября в Тертере, Ходжавенде, Шуше, Агдаме, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 242 противопехотных, 447 противотанковых мин и 909 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены 4 550,1 га, говорится в сообщении агентства.