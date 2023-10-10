Почтена память выдающегося востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 октября в связи с 84-летней годовщиной со дня рождения выдающегося ученого-востоковеда, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой коллектив Института востоковедения имени академика Зии Буньядова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) посетил могилу выдающегося ученого, и почтив с глубоким уважением ее память, возложил к ее могиле венок.

Как сообщили Trend в Институте востоковедения, исполняющая обязанности вице-президента Национальной академии наук Азербайджана, генеральный директор Института востоковедения академик Говхар Бахшалиева отметила, что Аида Имангулиева своими фундаментальными исследованиями обогатила и развила востоковедение не только в Азербайджане, но и в мире. Говоря о широком и многогранном круге интересов Аиды Имангулиевой как ученого, Говхар Бахшалиева отметила, что основной темой ее многочисленных научных исследований являлись арабская эмигрантская литература, изучение литературных связей и влияние взаимодействия Востока и Запада.

Говоря о научной и организационной деятельности выдающегося ученого, Бахшалиева сказала, что Аида Имангулиева благодаря своему труду, таланту, интеллекту,прошла путь от младшего научного сотрудника до старшего научного сотрудника, заведующего отделом, заместителя директора по научной работе и директора Института востоковедения Академии наук Азербайджана.

Отметив, что ранний уход из жизни выдающегося ученого Аиды Имангулиевой глубоко опечалил и потряс ее коллег и студентов, Бахшалиева сказала, что светлая память об ученом будет жить вечно.

Выступившие затем председатель Женского совета НАНА, заведующая отделом Института философии и социологии, доктор философских наук, профессор Рена Мирзазаде и сотрудники Института востоковедения отметили, что Аида Имангулиева внесла большой вклад в развитие арабистики в Азербайджане, и уход из жизни выдающегося ученого это большая потеря не только для востоковедения, но и для азербайджанской науки в целом.