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Сахиль Бабаев разъяснил причины безработицы среди молодежи

Общество Материалы 13 октября 2023 14:12 (UTC +04:00)
Сахиль Бабаев разъяснил причины безработицы среди молодежи

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ – Министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев разъяснил причины безработицы среди молодежи.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом министр рассказал на научно-практической конференции комитета труда и социальной политики Милли Меджлиса (парламент) на тему "Гейдар Алиев - 100: Современный Азербайджан - государство социального благополучия и социальной справедливости".

Он отметил, что безработица среди молодежи высока и это характерно для всех стран мира.

"Безработица среди молодежи всегда будет превышать общую безработицу в стране. Это вполне естественная ситуация. Им труднее найти работу в любой точке мира. Должны ли существовать для этого специальные программы? Да. И мы работаем над многими программами и проектами в этой области", - добавил С.Бабаев.

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