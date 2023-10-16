Азербайджанский борец во второй раз подряд стал чемпионом мира

БАКУ /Trend/ - В Турции завершился очередной сезон по пляжной борьбе.

Как передает Trend, представитель Азербайджана Ибрагим Юсубов (90 килограммов) завоевал серебряную медаль на заключительном этапе Мировой серии, проходившем в поселке Саригерме провинции Мугла. Рамиз Гасанов (70 килограммов) и Оян Назариани (+90 килограммов) заняли 4-е место.

По итогам пяти этапов серии Юсубов, набрав больше очков в весовой категории 90 килограммов, смог защитить титул и стал чемпионом мира второй раз подряд.

Оян Назариани, завоевавший золотую и серебряную медали на предыдущих чемпионатах мира, пополнил свою медальную коллекцию и на этот раз завоевал бронзовую медаль. Рамиз Гасанов (70 кг) занял в итоге 4-е место.

Отметим, что на этом соревновании завершил свою спортивную карьеру Оян Назариани, который также работает главным тренером национальной сборной Азербайджана по пляжной борьбе.