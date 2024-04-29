Налоговые льготы в связи с COP29 приведут к созданию новых рабочих мест - депутат

БАКУ /Trend/ - Применение налоговых льгот для физических лиц-нерезидентов в связи с COP29 в Азербайджане позволит привлечь больше нерезидентов к работе COP29.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов.

Он отметил, что целью является стимулирование участия в процессе как физических, так и юридических лиц.

"Это также приведет к тому, что во время проведения мероприятия будет предлагаться больше услуг. Кроме того, это важно с точки зрения занятости населения, так как на рабочих местах, созданных нерезидентами при оказании этих услуг, будут заняты граждане Азербайджана. Тем самым налоговые льготы приведут к созданию новых рабочих мест", - добавил депутат.

Отметим, что предложенная поправка в Налоговый кодекс о применении налоговых льгот в связи с COP29 была принята в первом чтении на заседании Милли Меджлиса 23 апреля.

Согласно изменению, на основании подтверждающего документа органа (учреждения), установленного соответствующим органом исполнительной власти, доходы физических лиц-нерезидентов, привлеченных к поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг в связи с проведением в Азербайджанской Республике 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), освобождаются от подоходного налога на срок 9 месяцев с 1 марта 2024 года.

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