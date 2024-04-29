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Азербайджан и Болгария обсудили вопросы транзита и поставок газа

Экономика Материалы 29 апреля 2024 22:18 (UTC +04:00)
Азербайджан и Болгария обсудили вопросы транзита и поставок газа

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов обсудил с врио министра энергетики этой страны Владимиром Малиновым вопросы транзита и поставок газа.

Как передает Trend, об этом Гусейнов сообщил на своей странице в соцсети Х.

"Обсуждены вопросы поставок и транзита через Болгарию природного газа из Азербайджана, участие SOCAR в газификации Болгарии, возможность доставки дополнительных объемов энергоресурсов за счет развития зеленой экономики и стратегии зеленого перехода Азербайджана", - говорится в публикации.

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