Азербайджан и Болгария обсудили вопросы транзита и поставок газа

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов обсудил с врио министра энергетики этой страны Владимиром Малиновым вопросы транзита и поставок газа.

Как передает Trend, об этом Гусейнов сообщил на своей странице в соцсети Х.

"Обсуждены вопросы поставок и транзита через Болгарию природного газа из Азербайджана, участие SOCAR в газификации Болгарии, возможность доставки дополнительных объемов энергоресурсов за счет развития зеленой экономики и стратегии зеленого перехода Азербайджана", - говорится в публикации.