Азербайджан успешно внедряет стратегию "зеленой" энергии – депутат

БАКУ /Trend/ - Проблема изменения климата, которая в последнее время создала определенные трудности для устойчивого развития в мире, также считается серьезной угрозой биоразнообразию планеты. Изменение климата серьезно проявляется в большинстве стран с крупными промышленными центрами.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса Мазахир Эфендиев.

"В связи с этим одним из важнейших шагов в борьбе с изменением климата считается проведение эко-диалога, дальнейшее совершенствование работы по решению подобных глобальных проблем. Таким образом, для осуществления более активных мер, вытекающих из Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, принятой государствами мира в 1992 году, главы государств и правительств, политики, парламентарии, исследовательские центры, частный сектор, НПО, организации и специалисты, специализирующиеся в области экологии, создали устойчивый и неформальный диалог во имя борьбы с изменением климата. Впервые они собрались 2-4 апреля 2010 года в Берлине в рамках 1-го Петерсбергского климатического диалога. Участие Азербайджана, который проведет у себя COP29, в 15-м Петерсбергском климатическом диалоге, состоявшемся 26 апреля этого года, позволило еще раз представить мировому сообществу шаги, предпринимаемые нашей страной в вопросах, связанных с изменением климата, ее текущую политику. В ходе этого форума Президент Ильхам Алиев раскрыл важную роль Азербайджана, страны, богатой месторождениями полезных ископаемых, в реализации глобальной "зеленой" повестки дня, особо подчеркнул стратегию декарбонизации экономики, а также эффективного использования альтернативной энергии", - сказал депутат.

По его словам, учитывая, что Азербайджан в последние годы стал основным поставщиком природного газа для Европейского союза, меры, предпринимаемые для производства альтернативной энергии, как отметил глава государства, создадут условия для экономии больших объемов природного газа, необходимого Европе.

Депутат отметил, что в целом, в рамках мегапроектов, реализуемых по "зеленому" переходу, Азербайджан к концу 2027 года намерен достичь целей по производству солнечных и "зеленых" энергетических мощностей объемом 2000 мегаватт, ввести в эксплуатацию девять электростанций, а к 2030 году сдать в эксплуатацию 10 солнечных, ветровых электростанций дополнительно объемом 5000 мегаватт.

"С гордостью можно сказать, что Азербайджан, подписавший в 1994 году "Контракт века", признанный в мире надежной нефтегазовой страной, сегодня, в период четвертой промышленной революции, успешно трансформирует свою энергетическую политику в политику "зеленой" энергии, "зеленой" экономики, принимает активное участие в обеспечении энергетической безопасности в мире. Глава азербайджанского государства привлек внимание к тому, что работа, осуществляемая Азербайджаном на каждой платформе, направлена на то, чтобы народы жили в мире, благополучии и процветании. А это, в свою очередь, наглядный пример того, что во всех реализуемых Азербайджаном проектах учитываются Цели устойчивого развития, вклад в реализацию не только "зеленой" повестки дня, но и "повестки дня 2030", - сказал Мазахир Эфендиев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!