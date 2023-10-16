В Азербайджане выросли цены на ряд продуктов

БАКУ/Trend/ – Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана усиливает мониторинг изменений цен на рынке продовольственных товаров, занимающих основное место в потребительской корзине населения.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на госслужбу.

Напомним, что на очередном заседании рабочей группы по мониторингу инфляции и цен в Кабинете министров, были даны соответствующие поручения соответствующим государственным структурам по выявлению причин изменения цен на социально значимые продукты питания и принятию мер по противодействию необоснованному росту цен.

Исходя из указанных задач, госслужба в рамках своего мандата будет расширять свою деятельность в связи с принятием соответствующих правовых мер в отношении хозяйствующих субъектов, которые имеют право влиять на цены на рынке продовольственных товаров и, злоупотребляя своим доминирующим положением, допускают действия (или бездействие), приводящие к росту цен.

"Госслужба регулярно проводит мониторинг цен и анализ конкуренции на потребительском рынке. В текущем году проведен мониторинг цен продуктов питания, входящих в минимальную потребительскую корзину и занимающих основное место в продовольственном обеспечении населения, в том числе муки и мучных изделий, сахарного песка, мяса крупного и мелкого рогатого скота, куриного мяса, сливочного масла, риса, гречки и др.

По данным на 13 октября, в ходе мониторинга за октябрь текущего года по сравнению с прошлым наблюдался рост цен на сахарный песок, макароны, чай, телятину, баранину, курицу, рис, молоко, сыр, сливочное масло местного производства и лук. По некоторым товарным категориям зафиксировано снижение цен. К таким продуктам относятся хлеб, яйца, подсолнечное и кукурузное масло, маргарин, картофель, гречка, капуста, чеснок. Кроме того, не смотря на то, что цены на муку, представленную в упаковке по 1 кг - выросли, произошло снижение цены на мешок муки по 50 кг.

Государственная служба с целью предотвращения необоснованных изменений цен и обеспечения конкуренции на рынке, со второго квартала этого года начала обширный анализ и исследование причин роста цен на рынке мяса крупного и мелкого рогатого скота и в сельскохозяйственном секторе в целом по различным цепочкам поставок, чтобы выяснить, связаны ли причины роста цен с конкурентной ситуацией на рынке.

По результатам проведенных исследований установлено, что деятельность в различных цепочках создания стоимости по животноводству (мясо крупного и мелкого рогатого скота) и растениеводству (картофель, лук, помидоры) осуществляется в основном семейными крестьянско-фермерскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями. Тем не менее, было обнаружено, что в сельскохозяйственном секторе низкие продажи и производство на предприятиях, меньшее количество региональных оптовых точек и другие факторы увеличивают производственные затраты.

В случае выявления фактов нарушения конкуренции в ходе мониторинга и конкурентного анализа госслужба примет серьезные меры в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства в отношении хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения", - отмечается в сообщении госслужбы.