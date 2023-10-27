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Стало известно о состоянии здоровья отравившихся донером школьников в Баку

Общество Материалы 27 октября 2023 09:58 (UTC +04:00)
Стало известно о состоянии здоровья отравившихся донером школьников в Баку

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ – 4 школьника, отравившихся донером в Баку, продолжают лечение в Детской инфекционной больнице № 5 при Медицинском центре Сабунчи.

Об этом в пятницу Trend сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что в настоящее время их состояние стабильно.

Напомним, что 24 октября в разное время в связи с подозрением на пищевое отравление детей в поселке Бина в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи, подведомственный TƏBIB, поступали звонки из средних школ № 88, 117, 121 и 149, а также с различных адресов проживания.

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