Стало известно о состоянии здоровья отравившихся донером школьников в Баку

БАКУ/Trend/ – 4 школьника, отравившихся донером в Баку, продолжают лечение в Детской инфекционной больнице № 5 при Медицинском центре Сабунчи.

Об этом в пятницу Trend сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что в настоящее время их состояние стабильно.

Напомним, что 24 октября в разное время в связи с подозрением на пищевое отравление детей в поселке Бина в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи, подведомственный TƏBIB, поступали звонки из средних школ № 88, 117, 121 и 149, а также с различных адресов проживания.