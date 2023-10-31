Azercell ускорил собственные бизнес-процессы в 5 раз с помощью платформы данных Cloudera

Лидирующий оператор мобильной связи обновил архитектуру данных для достижения более высоких целей

Лидирующий оператор мобильной связи Азербайджана «Azercell Telecom» впервые в стране начал сотрудничество с компанией Cloudera, мировым лидером области обработки и анализа данных. Использование платформы данных Cloudera позволило Azercell ускорить разработку новых продуктов и услуг для своих абонентов в 5 раз.

За последние годы развитие интернета и мобильных технологий привело к многократному увеличению числа пользователей этих услуг в Азербайджане. В настоящее время большая часть населения страны активно пользуется мобильным интернетом. Учитывая стремительное развитие социальных сетей, мобильный интернет стал неотъемлемой частью жизни общества и резко увеличил потребности технологических компаний в обработке больших объемов данных.

С абонентской базой, превышающей 5 млн. пользователей, Azercell является лидирующим оператором мобильной связи в стране как по количеству клиентов, так и по доле рынка, и покрытию мобильной сети. Компания имеет широкую клиентскую базу - от простых граждан до предприятий и крупных корпораций, предоставляя различные услуги каждой категории абонентов.

В настоящее время Azercell работает над увеличением скорости, емкости и покрытия сети 4G LTE в Азербайджане в соответствии с масштабным проектом по расширению национальной телекоммуникационной инфраструктуры. Миграция пользователей с 3G на 4G резко увеличивает спрос на высокоскоростную передачу данных и быстрый широкополосный доступ в интернет. Эта ситуация требует более эффективного управления потоками данных, поступающими в компанию. Возможность быстрой и грамотной обработки данных также играет роль при разработке новых услуг и продуктов Azercell для своих абонентов. Для удовлетворения этих потребностей Azercell приступил к сотрудничеству с компанией Cloudera, которая предоставляет лидирующую на мировом рынке платформу обработки данных.

Платформа данных Cloudera в настоящее время является наиболее широко используемым в мире центром обработки данных (on-premis) и гибридной платформой обработки больших объемов данных. Вообще в мире существует несколько известных систем управления базами данных на основе больших объемов данных. Платформа данных Cloudera считается наиболее эффективной с учетом открытости и масштаба используемых данных, а также облачных и локальных возможностей (гибридной системы), гибких возможностей анализа данных и безопасности.

Первым шагом в процессе сотрудничества Azercell с Cloudera стало создание частного облачного сервиса на базе Информационной Платформы. Это позволило осуществлять сортировку пользовательских данных в Azercell и сделать их доступными для коммерческих, исследовательских и аналитических групп компании.

«Открытая архитектура «data lakehouse», поддерживаемая Cloudera, означает, что у нас есть надежный поставщик данных и платформа для распределенной обработки данных и моделей машинного обучения», - говорит Директор департамента Big Data, Аналитики и Специальных Проектов «Azercell Telecom» Азад Гусейнов.

Благодаря платформе, которая также включает в себя системы искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML), обработка данных в Azercell теперь осуществляется значительно быстрее. Это помогло компании предотвратить отток клиентов, оптимизировать продажи, лучше анализировать поведение абонентов и выявлять пользователей с двумя SIM-картами. Платформа данных Cloudera позволяет Azercell создавать модели развития продуктов и услуг, а также определять потребности абонентов в режиме реального времени и немедленно отправлять им актуальные предложения.

Воспользовавшись услугами Cloudera, Azercell добился ускорения обработки данных на 40%. В результате процесс обработки, который до сих пор длился 1 день, сократился до 15 минут. По словам руководителя отдела Дата Инженерии Департамента Big Data и Аналитики Azercell Рагима Ахмедова, внедрение платформы данных Cloudera существенно увеличило скорость запуска новых продуктов Azercell. В результате перевода базы данных на платформу Cloudera разработка новых продуктов и услуг для абонентов Azercell теперь происходит в 5 раз быстрее. Благодаря улучшению процесса принятия решений и качества обслуживания клиентов показатель оттока клиентов Azercell снизился на 25%.

«Продвинутые гибридные возможности, предоставляемые платформой данных Cloudera, позволят Azercell применять технологии нового поколения на телекоммуникационном рынке Азербайджана и проводить тестирование сети 5G для предоставления коммерческих услуг в будущем», - отметил Р.Ахмедов.

Зачем нужна система быстрого управления данными? Для компаний, работающих с большими объемами данных, необходимо быстро анализировать данные клиентов и предоставлять им оптимальные продукты. В эпоху растущей конкуренции работа без подобных инструментов не представляется возможной. Наряду с повышением уровня удовлетворенности клиентов этот процесс также сокращает период окупаемости инвестиций.

Являясь одним из лидеров в области обработки данных в мире, Cloudera предоставляет услуги сотням крупнейших компаний и брендов, работающих в различных сферах. Например, в результате улучшения системы обработки данных глобальной фармацевтической компании с помощью платформы Cloudera процесс разработки новых лекарств значительно ускорился, а доход компании за 3 года составил 22,8 млн. долларов. Воспользовавшись услугами Cloudera всемирно известная кредитная организация смогла значительно увеличить скорость анализа данных и резко сократила операционные расходы для миллионов своих клиентов, которыми являются физические и юридические лица. В результате операционные расходы компании снизились на 200 тысяч долларов в месяц, а доходы увеличились на 30% за счет выхода на новые рынки.

Сотрудничество Azercell с такой компанией позволяет не только повысить уровень удовлетворенности клиентов, а также ускорить и улучшить бизнес-процессы внутри компании, но и позволяет открывать для себя новые направления бизнеса, в частности, финтех-направление, активно развивающееся в компании сегодня.

Дополнительную информацию о сотрудничество можно узнать по ссылке:

Azercell (cloudera.com)