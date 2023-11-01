Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В некоторые районы Азербайджана началась подача отопления

Общество Материалы 1 ноября 2023 10:11 (UTC +04:00)
В некоторые районы Азербайджана началась подача отопления

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ/Trend/ – С сегодняшнего дня в нескольких районах Азербайджана началась подача отопления.

Об этом в среду Trend сообщил пресс-секретарь ОАО "Azəristiliktəchizat" Эльвин Басгаллы.

Он отметил, что подача отопления началась в Шушинский, Хачмазский, Габалинский, Губинский, Гусарский, Лерикский, Шамахинский, Сиязаньский и Шабранский районы.

"Решение об этом было принято с учетом климатических условий в регионах. Подачу отопления в Баку и другие районы страны планируется начать 15 ноября", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости