Организован инфотур в село Агалы Зангиланского района (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев в соответствии с "Государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" в рамках мероприятий по проведению информационной, пропагандистско-разъяснительной и агитационной работы по возвращению вынужденных переселенцев в вновь созданные населенные пункты, организовал информационный тур в село Агалы Зангиланского района.

Как сообщает в субботу Trend, участники инфотура были проинформированы об осуществлении мероприятий, закрепленных в государственной программе, а также о проделанной работе по выполнению поручений Президента Ильхама Алиева.

В первом населенном пункте, построенном на основе концепции "умное село" на освобожденных от оккупации территориях - селе Агалы, участники инфотура побывали в школе, детском саду, медицинском учреждении и других инфраструктурных объектах, побеседовали с жителями.

В инфотуре приняли участие руководители и сотрудники различных частных творческих субъектов, в том числе представители компаний-партнеров комитета по информатизации, пропаганде, разъяснительной и агитационной работе.

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