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Средний размер пенсии по возрасту превысит 500 манатов - Сахиль Бабаев

Общество Материалы 4 ноября 2023 15:14 (UTC +04:00)
Средний размер пенсии по возрасту превысит 500 манатов - Сахиль Бабаев

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в следующем году средний размер пенсии по возрасту превысит 516 манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время обсуждения законопроекта о государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду, социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что в сводном бюджете на текущий год предусмотрен объем средств на социальные выплаты населению на 10% больше. "На это предусмотрено более 900 миллионов манатов. Большая часть этих средств направляется на пенсионное обеспечение и другие программы социальной поддержки", - добавил он.

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