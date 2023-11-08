Радость этой победы делает нас счастливым народом - житель Баку

БАКУ /Trend/ - Радость этой победы делает нас счастливым народом.

Об этом в среду Trend заявил житель столицы Азербайджана Шариф Керимли, принимающий участие в праздничных маршах в Баку по случаю 8 ноября - Дня победы.

"Наши отцы и деды когда-то вкусили радость победы, и когда об этом рассказывали нам, эта радость казалась нам необычной. Но судьба распорядилась так, что Всевышний подарил и нам эту радость. Весь азербайджанский народ празднует эту победу. Сегодня дети приходят в Парк военных трофеев и видят, какой удар мы нанесли противнику.

Я посчитал своим долгом быть здесь сегодня и встретиться с нашими ветеранами. Когда я прихожу в Парк военных трофеев и смотрю на уничтоженную технику противника, я снова чувствую величие этой победы", - добавил Ш.Керимли.

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.

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