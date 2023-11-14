Стали известны цены на льготные квартиры в Баку, Гяндже и Сумгайыте

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) начинает льготную продажу квартир в Баку, Гяндже и Сумгайыте.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на информацию, опубликованную данным агентством, на первом этапе будет выставлено на продажу 18 квартир жилого комплекса "Говсан" (Баку, Сураханский район, поселок Говсан, Зыхское шоссе-Аэропорт, 12-й км "22"), а на втором этапе - 379 квартир жилого комплекса "Говсан" (Баку, Сураханский район, поселок Говсан, Зыхское шоссе-Аэропорт, 8-й км "10L"), 34 квартиры в жилом комплексе "Гянджа" (Гянджа, улица Азербайджанского флага) и 1 квартира по Сумгайытскому проекту (Сумгайыт, улица Замины Гасановой, 41-й квартал). В общей сложности ожидается продажа 432 квартир, которая начнется 16 декабря 2023 года в 11:00 и продлится до 11:00 23 декабря 2023 года.

Отбор квартир в порядке ожидания в соответствии с "Правилом льготного приобретения гражданами квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики" начнется 19 декабря 2023 года в 11:00 и продлится до 11:00 23 декабря 2023 года.

В соответствии с указом Президента Азербайджана от 16 ноября 2016 года № 1113, приобретение квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства, осуществляется через портал "Электронное правительство" (www.e-gov.az) в электронном виде с помощью системы "Льготное жилье".

Продажа квартир предусмотрена, как с использованием ипотечного кредита, так и способом оплаты за счет собственных средств.

Было отмечено, что согласно пункту 5.6 "Правила льготного приобретения гражданами квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики", способ оплаты стоимости квартиры за счет ипотечного кредита может выбрать только лицо, которое, получив предварительное решение об одобрении, обеспечило ее размещение в электронном кабинете.

Стоимость квартир на первом этапе ЖК "Говсан":

1-комнатных квартир - от 32 725 манатов,

2-комнатных квартир - от 42 415 манатов,

3 – комнатных квартир - от 57 120 манатов.

Стоимость квартир на втором этапе ЖК "Говсан":

Квартиры студийного типа - 34 085 манатов,

2-комнатных квартир - от 49 028 манатов,

3-комнатных квартир - от 61 897 манатов,

4 – комнатных квартир - от 83 895 манатов.

Стоимость квартир в ЖК "Гянджа":

Квартиры студийного типа - от 29 623 манатов,

2-комнатных квартир - от 47 940 манатов,

3-комнатных квартир - от 61 668 манатов,

4 – комнатных квартир - от 81 685 манатов.

Стоимость 3-комнатной квартиры в Сумгайытском проекте составляет 63 325 манатов.

Было отмечено, что в стоимость квартир включен НДС.

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