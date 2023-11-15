В Азербайджане вносится изменение в закон в связи с выплатами ликвидируемого страховщика

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые требования к ликвидируемому страховщику.

Как сообщает в среду Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение проект закона о внесении изменения в закон Азербайджанской Республики "О страховой деятельности".

Согласно изменению, при ликвидации страховщика требования его кредиторов, принятые страховщиком, будут погашаться в новом порядке. Так, в восьмую очередь подлежат уплате суммы по налогам в государственный бюджет, взносам на обязательное государственное социальное страхование в государственные внебюджетные фонды, взносам на страхование по безработице, а также взносам на обязательное медицинское страхование в Фонд обязательного медицинского страхования, задолженности по возврату кредитов, выданных из государственного бюджета. Также устанавливаются требования, возникшие в связи с пошлинами и обязательными выплатами, установленными законом Азербайджанской Республики "Об обязательном страховании от потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" в течение года до даты ликвидации страховщика.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято.

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