Министр здравоохранения Азербайджана встретился с премьер-министром Кубы

БАКУ /Trend/ - Делегация, возглавляемая министром здравоохранения Азербайджанской Республики Теймуром Мусаевым, находится с рабочим визитом в Республике Куба.

Как передает в четверг Trend, со ссылкой на минздрав Азербайджана, премьер-министр Республики Куба Мануэль Марреро Круз принял азербайджанскую делегацию, возглавляемую Теймуром Мусаевым.

"На встрече премьер-министр Республики Куба отметил исключительную роль национальных лидеров Азербайджана и Кубы в развитии дружеских связей между нашими народами.

Премьер-министр особо подчеркнул, что под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Движение неприсоединения укрепила свои авторитет и роль на международной арене, став организацией с весомой политической силой.

Мануэль Марреро Крус отметил, что контакты между нашими странами в последнее время заметно активизировались и существуют широкие перспективы совместного сотрудничества в различных сферах.

Теймур Мусаев выразил благодарность Мануэлю Марреро Крусу за теплый прием и гостеприимство. Он отметил, что данный визит является закономерным итогом отношений между руководителями двух стран", - говорится в сообщении ведомства.

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