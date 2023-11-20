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На Конференции ООН по изменению климата будет функционировать павильон Азербайджана

Общество Материалы 20 ноября 2023 22:08 (UTC +04:00)
На Конференции ООН по изменению климата будет функционировать павильон Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан будет впервые представлен павильоном на 28-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP28, которая пройдет в Дубае.

Как сообщает в понедельник Trend, Национальный павильон, созданный при совместной организации Фонда Гейдара Алиева и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики в рамках COP28, которая продлится с 30 ноября по 12 декабря, будет охватывать тему "Устойчивые решения для климатической устойчивости" ("Pioneering Sustainable solutions for Climate Resilience").

В интерактивном павильоне будет представлена информация о политике Азербайджана в области изменения климата, мерах правительства Азербайджана по сокращению выбросов парниковых газов и других проектах в этой области.

Отметим, что Азербайджан подтвердил приверженность сокращению выбросов, создающих тепловой эффект, на 35 процентов к 2030 году и доведению до 40 процентов к 2050 году. Выполнение обязательств по Парижскому соглашению и активная деятельность в этом направлении является приоритетным вопросом. На COP28 представители почти 200 стран соберутся, чтобы скоординировать глобальные действия по борьбе с изменением климата. Площадка проведения мероприятия состоит из двух зон: аккредитованные в "голубой зоне" делегации примут участие в официальных переговорах, Всемирном саммите по климатической деятельности, панельных дискуссиях, круглых столах, культурных мероприятиях. Павильоны стран-участниц будут работать именно в "голубой зоне". "Зеленая зона" будет открыта для всех и считается платформой для построения диалога и повышения осведомленности в сфере изменения климата.

28-я сессия Конференции ООН по изменению климата станет платформой, объединяющей людей в направлении борьбы с изменением климата и его последствиями.

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