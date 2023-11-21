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Франция отравила народ Мартиники - Марселлен Надо

Общество Материалы 21 ноября 2023 10:23 (UTC +04:00)
Франция отравила народ Мартиники - Марселлен Надо

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Франция отравила народ Мартиники веществом хлордекон.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил член Национального собрания Франции от Мартиники Марселлен Надо во время выступления на проходящей в Баку международной конференции на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие".

"Мы не знаем, какие последствия это может иметь для наших женщин и детей. Какой интерес представляют наши страны для Франции, если они пренебрегают нашими проблемами?

Конституция Франции не признает нас народом, и я, как депутат, предложил внести поправки в основной закон. Франция должна изменить свое отношение к нам", - добавил депутат.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

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