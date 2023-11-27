С донорскими институтами Узбекистана будут подписаны меморандумы о сотрудничестве - агентство Азербайджана

ФИЗУЛИ /Trend/ - В последние годы отношения между Азербайджаном и Узбекистаном интенсивно развиваются как на двусторонней, так и на многосторонней платформах, в том числе в рамках Организации тюркских государств.

Об этом сказала Trend исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана Айгюн Алиева.

"Политический диалог Азербайджана и Узбекистана, сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах при прямой поддержке глав государств двух стран укрепляются с каждым днем с высокой динамикой. В этой связи очень важно сотрудничество представителей гражданского общества обеих стран. Для дальнейшего развития этого сотрудничества и осуществления взаимного обмена опытом в нашей стране по приглашению Агентства государственной поддержки неправительственных организаций находится делегация Узбекистана в составе 30 человек", - сказала она.

Айгюн Алиева добавила, что в состав делегации входят представители Администрации Президента Узбекистана, соответствующих государственных структур, авторитетных НПО и СМИ.

"В течение 5 дней визита запланированы встречи во многих государственных и негосударственных структурах, подписание меморандумов о сотрудничестве с донорскими учреждениями-партнерами агентства, действующего в Узбекистане, посещение офисов неправительственных организаций, исторических мест городов Баку и Шуша и проведение Форума сотрудничества азербайджано-узбекских НПО. Для проведения данного форума была выбрана 1-я полная средняя школа имени Мирзы Улугбека, расположенная в городе Физули и являющаяся подарком Узбекистана Азербайджану. В рамках форума состоятся интересные дискуссии, обмен опытом", - сказала она.

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