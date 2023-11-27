БАКУ/Trend/ - Западно-Каспийский университет участвует в конференции Ассоциации Международных университетов 2023 года в Дохе.

Конференция Ассоциации Международных университетов 2023 года проходит в Дохе, столице Катара.

Конференция посвящена теме «Влияние высшего образования в значимость межкультурного обучения и диалога». В обсуждениях на конференции принял участие профессор Западно-Каспийского университета Гусейн Багиров.

Следует отметить, что конференция, в которой принимают участие эксперты ведущих высших учебных и исследовательских учреждений из многих стран мира, рассматривает, как университеты продвигают и поддерживают межкультурное обучение и диалог, влияние геополитики на эту цель и ее более широкие последствия для нашего общества.