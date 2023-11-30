Названа сумма доходов муниципалитетов Азербайджана от аренды земли

БАКУ /Trend/ - В течение 2021-2022 годов в результате приведения муниципалитетами к рыночным ценам более 3 900 договоров аренды, охватывающих более 34 тысяч гектаров земли, общая сумма арендной платы по этим договорам аренды увеличилась на 1,5 миллиона и составила 2,9 миллиона манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на общественных слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Наследие Гейдара Алиева в развитии местной демократии, самоуправления и регионов в Азербайджане" заявил глава Центра по работе с муниципалитетами министерства юстиции Азербайджана Рахман Мамедов.

"В целях роста доходов местного бюджета ведется постоянная работа с муниципалитетами по эффективному использованию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в частности, по адаптации ставок арендной платы за арендуемые земельные участки к текущим рыночным ставкам", - добавил Р. Мамедов.

Отметим, что в Милли Меджлисе проводятся общественные слушания на тему "Наследие Гейдара Алиева в развитии местной демократии, самоуправления и регионов в Азербайджане".

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