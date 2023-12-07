Соревнования "Кубок ректора" играют большую роль в пропаганде спорта - Фуад Гаджиев

БАКУ /Trend/ - "Кубок ректора" по спортивной гимнастике проводится среди студентов Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта. Соревнования играют большую роль в пропаганде спорта, повышении навыков студентов, необходимых им в будущей деятельности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам ректор Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта Фуад Гаджиев.

"Азербайджанской государственной академией физической культуры и спорта впервые проводится "Кубок ректора". Для нас это очень значимое событие. "Кубок ректора" - интересный формат соревнований. В дальнейшем мы планируем проводить его и по другим видам спорта. Выражаю признательность Федерации гимнастики Азербайджана за поддержку в организации турнира", - отметил Фуад Гаджиев.

Он подчеркнул, что соревнования проводятся в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Фуад Гаджиев также добавил, что несколькими днями ранее прошла международная научная конференция, на которой профессоры ведущих зарубежных университетов говорили о большом вкладе общенационального лидера Гейдара Алиева в отечественную науку и спорт.

Отметим, что седьмого декабря во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики в Баку проходит "Кубок ректора" по спортивной гимнастике. Соревнования проводятся среди студентов I курса бакалавриата Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта (АГАФКС).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!