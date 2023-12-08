Фонд "YAŞAT" назвал объем средств, потраченных на образование за три года

БАКУ /Trend/ - В направлении расходов на образование, профессиональную подготовку и развитие творческого потенциала, расходуемые фондом средства составляют 2 424 635.03 манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщил глава Фонда "YAŞAT", ветеран Карабахской войны Эльвин Гусейнов на отчетной конференции о деятельности фонда за три года.

Он отметил, что в целом в направлении расходов на образование, профессиональную подготовку и развитие творческого потенциала было удовлетворено в целом 703 обращения, в их числе 532 обращения от членов семей шехидов и 171 обращение от лиц, получивших ранения.

"По инициативе фонда образовательными учреждениями была возмещена плата за обучение в размере 495 845.99 манатов. Фондом подано 588 заявлений о возмещении платы за обучение, 115 из них удовлетворены образовательными учреждениями (средние и высшие учебные заведения и учебно-образовательные центры)", - отметил он.

Э.Гусейнов подчеркнул, что на сегодняшний день между Фондом "YAŞAT" и Современным образовательным комплексом имени Гейдара Алиева, Бакинским лицеем Ататюрка тюркского мира, Международным образовательно-инновационным центром XXI века, лицеем "Хядяф", Каспийским учебным центром и Всемирной школой подписан протокол о намерениях с целью предоставления бесплатного образования детям шехидов. Наряду с этим налажено сотрудничество с учебным центром "Дярс эви", учебно-образовательными центрами İnnab Business School, SAT Group və Data Science Academy.

"Для членов семей шехидов, принятых в официально аккредитованные высшие учебные заведения, и военнослужащим, получивших инвалидность при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики, Фонд "YAŞAT" учредил единовременное денежное вознаграждение в размере 2 000 манатов, в общей сложности средства перечислены на счет 120 человек (71 член семей шехидов и 49 лиц, получивших ранения). В 2021/2022 учебном году средства в размере 2 000 манатов перечислены 49 лицам (31 член семей шехидов и 18 раненых), в 2022/2023 учебном году - 23 лицам (12 членов семей шехидов и 11 раненых), а в 2023/2024 учебном году - 31 лицу ( 20 членов семей шехидов и 11 раненых)", - добавил он.

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