Медиаплатформа TurkicWorld выбрана официальным медиа партнером продовольственного и сельскохозяйственного форума

БАКУ /Trend/ - Медиаплатформа TurkicWorld (Тюркский Мир) выбрана официальным медиа партнером продовольственного и сельскохозяйственного форума, который проведет "MÜSİAD Азербайджан" 13-14 декабря в Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, на данном форуме около 50 бизнесменов из Турции встретятся в Азербайджане с предпринимателями, подходящими для их сфер деятельности, что повысит инвестиционные возможности в страну в этом секторе.

Отметим, что медиаплатформа Turkic.World начала свою деятельность в 2021 году в результате сотрудничества АМИ Trend и турецкой "Albayrak Media Group" при поддержке помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Медиаплатформа Turkic.World была представлена на медиафоруме Тюркского совета в Стамбуле в 2021 году, а также стала официальным медиапартнером 25-го Международного бизнес-форума (International Business Forum, IBF), организованного Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана и Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD). В то же время Turkic.World являлся официальным медиапартнером фестиваля аэрокосмической техники и технологий Teknofest 2022. Наряду с этим, медиапроект Turkic.World также подписал меморандум о партнерстве со Стамбульским торговым университетом, Азербайджанским институтом теологии и Фондом защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции (İHH).

Напомним, что MÜSİAD насчитывает более 12 тысяч членов в 164 пунктах в 81 стране, и 83 филиала в Турции. В этом году MÜSİAD отметил свое 33-летие.

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