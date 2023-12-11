Уголовное дело о правонарушениях в муниципалитете в Азербайджане направлено в суд

БАКУ /Trend/ - Завершено расследование уголовного дела, возбужденного 19 апреля в Лянкяранской районной прокуратуре на основании информации, распространенной в СМИ, о незаконных действиях экс-председателя Лянкяранского муниципалитета Айгюн Мирзоевой.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространила прокуратура Лянкяранского района.

"Вследствие собранных доказательств установлены обоснованные подозрения в том, что Айгюн Мирзоева за время работы на вышеуказанной должности присвоила значительное количество муниципальной собственности, вводила ложные данные в официальные документы. Ей предъявлено окончательное обвинение по статьям 179.2.3, 179.2.4 (присвоение с использованием служебного положения и причинение значительного ущерба) 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса АР. Дело направлено в Лянкяранский районный суд для рассмотрения", - говорится в сообщении ведомства.

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