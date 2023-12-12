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Руководящий состав минобороны Азербайджана посетил Аллею почетного захоронения (ВИДЕО)

Общество Материалы 12 декабря 2023 11:25 (UTC +04:00)
Руководящий состав минобороны Азербайджана посетил Аллею почетного захоронения (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 12 декабря, в День памяти архитектора современного Азербайджана, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, руководящий состав министерства обороны посетил Аллею почетного захоронения.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Были возложены венок и цветы к могиле общенационального лидера, почтена его светлая память.

Затем были возложены цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой", - говорится в сообщении ведомства.

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