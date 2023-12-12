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Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Общество Материалы 12 декабря 2023 14:48 (UTC +04:00)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - Сегодня проходит 20 лет с кончины великого лидера Гейдара Алиева - архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа.

Как сообщает во вторник Trend, помимо государственных деятелей, могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения посещают граждане и представители общественности, чтобы почтить его память и помолиться за упокой его души.

Поток людей, идущих на Аллею почетного захоронения, не прекращается с самого утра.

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Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
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