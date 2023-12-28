В 2024 году в Азербайджане планируется открыть новые таможенные пункты – Шахин Багиров (Эксклюзивное интервью) (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В следующем году в Азербайджане планируется открыть новые таможенные пункты.

Об этом в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказал председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров.

"В настоящее время на пограничном пункте пропуска "Лачин" и на других освобожденных от оккупации территориях действуют еще два таможенных пункта. Наряду с этим, ведутся работы в связи с пропускным пунктом "Агбенд". Вскоре его проектирование будет завершено и начнется процесс строительства. В ближайшее время планируется открытие пункта пропуска "Астарачай" на транспортном коридоре Север-Юг. Увеличение количества пунктов пропуска в целом является нашим приоритетом", сказал он.

Шахин Багиров отметил, что на текущий год по линии таможни в доходной части государственного бюджета был установлен прогноз в размере 5 млрд 728 млн манатов.

"Уже конец года и мы достигли этой цели. В государственный бюджет обеспечено перечисление более 6 миллиардов манатов. Это достаточно хорошая цифра", - добавил председатель ГТК.

По его словам, этот положительный результат связан с экономическими условиями, созданными в стране, инвестиционным климатом, ростом импортно-экспортных операций и другими причинами.

Председатель комитета также отметил, что в стране были предприняты важные шаги в области организации таможенного дела. Ведется решительная борьба против контрабандной деятельности.

"К сожалению, такие случаи все еще происходят. Мы предотвращаем их, повышая эффективность нашей работы. В этом году выявлено 1500 таких фактов, что значительно больше, чем в прошлом году", - сказал он.

В ходе интервью также обсуждались многие вопросы, которые беспокоят предпринимателей, лимиты на ввозимые в страну товары и т.д.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью:

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