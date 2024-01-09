Названо количество трудоустроенных лиц в Азербайджане в прошлом году

БАКУ /Trend/ - В 2023 году в Азербайджане было трудоустроено 118 тысяч 398 человек.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости Азербайджана Мустафа Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам, достигнутым агентством в 2023 году, и целям на 2024 год.

Он отметил, что это рекордный показатель по сравнению с двумя предыдущими годами.

"8 370 человек получили страховые выплаты по безработице. 2 751 человек обеспечены работой по квоте. Были проведены исследования и подготовлен анализ более чем по 20 направлениям исследования рынка труда, а также сравнительный анализ международного опыта в этой области", - подчеркнул М. Аббасбейли.

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