Названы основные ограничения, связанные с агитацией на президентских выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В законе конкретно определен круг субъектов, которые не могут заниматься агитацией. Иностранные СМИ, НПО, а также структуры в Азербайджане, 30 процентов капитала которых принадлежит иностранной компании не могут заниматься агитацией. В то же время существуют ограничения в отношении агитаторов и органов прессы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Фуад Джавадов во время выступления на совещании, посвященном возможностям равной предвыборной агитации и основам деятельности субъектов СМИ на внеочередных президентских выборах в Азербайджанской Республике.

Он отметил, что СМИ в той или иной форме участвуют в агитации выборов, а не кандидатов.

"Участие СМИ в избирательном процессе начинается после объявления выборов.

Информация, распространяемая СМИ во время выборов, является одним из факторов, непосредственно влияющих на избирательную активность. В то же время, после начала кампании СМИ запрещено выбирать кандидата и агитировать его. Закон конкретно определяет круг, который занимается агитацией", - сказал Ф.Джавадов.

Он напомнил, что процесс агитации завершится 6 февраля 2024 года и у граждан будет один день для того, чтобы решить за кого голосовать.

"Нельзя начинать агитационную кампанию раньше срока. В то же время граждане, не достигшие 18 лет, также не могут участвовать в агитации", - добавил Ф.Джавадов.

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