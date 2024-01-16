АИКТ призвало граждан Азербайджана проявить бдительность при использовании услуг быстрой почты

БАКУ /Trend/ - В Агентство информационно-коммуникационных технологий (АИКТ) - регулирующего органа Азербайджана по телекоммуникациям и почтовым услугам поступает информация об оказании безлицензионных услуг быстрой почты (служба доставки) некоторыми физическими и юридическими лицами.

Как сообщает во вторник Trend, АИКТ заявляет, что ряд физических и юридических лиц предоставляют услуги быстрой почты без получения лицензии по некоторым адресам с целью быстрого расширения сети обслуживания, избегая требований законодательства.

Это, в свою очередь, может привести к нарушению конкурентной среды на рынке, снижению качества услуг и нарушению прав потребителей.

Регулирующий орган обеспокоен такими злоупотреблениями, возникшими на рынке услуг быстрой почты, и заявляет, что деятельность физических или юридических лиц, предоставляющих услуги быстрой почты без лицензии, является незаконной.

Напомним, что пользователи могут ознакомиться с информацией о выданных лицензиях пройдя по этой ссылке и самостоятельно проверить законность деятельности этих лиц. Также граждане имеют возможность уточнить наличие лицензий у своих почтовых операторов.

АИКТ призывает пользователей почтовой службы быть более осторожными в указанных вопросах и при столкновении с подобными ситуациями призывает к предоставлению информации обращаясь в соответствующие регулирующие органы (тел.: + 99412 498-11-22; электронная почта: [email protected]) .

Отметим, что АИКТ осуществляет в Азербайджане регулирование и контроль в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и связи (телекоммуникации и почта), а также управление радиоспектром.

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