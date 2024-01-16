В Азербайджане утвержден перечень продуктов местного производства, которые заменят импортируемые товары

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден перечень пищевых (продовольственных) продуктов местного производства (переработки), которые заменят импортируемые товары.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Этот перечень относится к налогоплательщикам, занимающимся производством (переработкой) пищевых (продовольственных) продуктов путем осуществления производственных (перерабатывающих) операций. Упаковка или маркировка сырья или готовой продукции без каких-либо производственных (перерабатывающих) операций не считается производством (переработкой) пищевых (продовольственных) продуктов в целях налогообложения, и налоговые льготы, предусмотренные Налоговым кодексом Азербайджанской Республики, не распространяются на налогоплательщиков, осуществляющих эту деятельность.

С перечнем пищевых (продовольственных) продуктов местного производства (переработки), которые заменят импортируемые товары можно ознакомиться по этой ссылке.