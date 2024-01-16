Не исключен перевод некоторых университетов за пределы Баку - Анар Гулиев (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 11:50)

БАКУ /Trend/ - Не исключено, что некоторые университеты могут быть переведены из столицы и продолжат свою деятельность в созданном едином кампусе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев на церемонии презентации Генерального плана развития города Баку до 2040 года.

По его словам, это серьезная реформа, которую должно провести министерство науки и образования Азербайджана.

"В ближайшие годы может быть разработан и реализован совместный с министерством науки и образования план действий по этому вопросу", - добавил Гулиев.

Отметим, что Кабинет министров утвердил "Генеральный план развития города Баку до 2040 года". В связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

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