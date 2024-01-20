Коллектив ЗАО «AzerGold» и его дочерних компаний почтил память героев трагедии 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Закрытого Акционерного Общества «AzerGold» и ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO) состоялось памятное мероприятие, посвященное 34-й годовщине трагедии 20 Января – одной из героических страниц истории независимого Азербайджана. В интерактивном мероприятии «20 Января – Летопись героизма», организованном в первом в мире танкере-музее «Сурханы», наряду с ЗАО «AzerGold», приняли участие коллективы его дочерних компаний ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» и ООО «AzerBlast».

В рамках мероприятия была посещена выставка «20 Января глазами художников». Ее участники ознакомились с картинами, в которых художественно-эстетическими оттенками отражены эпизоды событий, считающихся вершиной освободительной борьбы нашего народа.

В ходе мероприятия было отмечено, что мужество, проявленное во имя суверенитета нашим народом, который долгие годы жил под гнетом Советской империи, не только ускорило падение советского режима, но и еще раз продемонстрировало всему миру его преступную сущность. До внимания было доведено, что Кровавый Январь 1990 года – не только великая трагедия, но и наглядное доказательство того, что, несмотря на тяжелые последствия, всю пережитую несправедливость, народ, готовый на любые жертвы ради сохранения своего достоинства, обладает большой моральной силой.

Затем состоялся осмотр экспозиций, состоящих из личных вещей героев Кровавого Января, архивных документов, а также различных материалов, отражающих трагедию. Была представлена подробная информация о моряках, которые в тот день сражались насмерть в Бакинской бухте и своей самоотверженностью воспрепятствовали дальнейшему расширению масштабов трагедии.

В заключение был представлен снятый по инициативе ASCO художественно-документальный фильм «Рожденные 20 января», посвященный событиям 20 Января и подвигу наших героических моряков.