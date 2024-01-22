В Физули возвращаются еще 106 бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 января из Гарадагского района города Баку в город Физули отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев, состоящая из семей, временно расселенных в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных зданиях и административных зданиях различных территорий Азербайджана.

Как сообщает Trend, на этом этапе в город Физули возвращаются еще 30 семей – 106 человек.

Жители Физули выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Напомним, что до сих пор обеспечено постоянное проживание проживают 440 семей, или 1625 человек в городе Физули.