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Азербайджан присоединяется к очередному международному соглашению

Общество Материалы 1 февраля 2024 12:33 (UTC +04:00)
Азербайджан присоединяется к очередному международному соглашению

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан присоединяется к "Международному соглашению об оливковом масле и столовых оливках от 2015 года".

Как сообщает в четверг Trend, законопроект был вынесен на обсуждение и голосование на первом заседании весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) сегодня и принят в первом чтении.

Согласно проекту закону, Азербайджанская Республика присоединяется к "Международному соглашению об оливковом масле и столовых оливках от 2015 года", подписанному 9 октября 2015 года в Женеве.

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