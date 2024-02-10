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Генпрокуратура Азербайджана о взрыве в Ходжавенде

Общество Материалы 10 февраля 2024 12:50 (UTC +04:00)
Генпрокуратура Азербайджана о взрыве в Ходжавенде

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Ведется расследование в связи со взрывом в Ходжавенде.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана.

Было отмечено, что в прокуратуре Ходжавендского района проводится расследование в связи со взрывом взрывчатки военного назначения, произошедшего около 10:00 утра в пчеловодческом хозяйстве на территории села Чартар Ходжавендского района, в результате которого Алескеров Самир Физули оглу (1996 года рождения) получил ранение правой руки.

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