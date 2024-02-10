Генпрокуратура Азербайджана о взрыве в Ходжавенде

БАКУ /Trend/ - Ведется расследование в связи со взрывом в Ходжавенде.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана.

Было отмечено, что в прокуратуре Ходжавендского района проводится расследование в связи со взрывом взрывчатки военного назначения, произошедшего около 10:00 утра в пчеловодческом хозяйстве на территории села Чартар Ходжавендского района, в результате которого Алескеров Самир Физули оглу (1996 года рождения) получил ранение правой руки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!