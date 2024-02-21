БАКУ /Trend/ - Из реки Охчучай четыре раза были взяты пробы воды.

Как сообщает в среду Trend, об этом во время выступления на конференции "Реконструкция инфраструктуры водоснабжения и канализации в Карабахском регионе" заявил заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Акбар Аскеров.

"Во взятых образцах было зафиксировано загрязнение большим количеством тяжелых металлов. Река Охчучай загрязняется действующими в Армении предприятиями.

В дооккупационный период на территории действовало 17 гидрологических и 9 метеорологических станций. Посетив эти территории после освобождения от оккупации, мы увидели, что все станции и пункты были разрушены и уничтожены", - добавил А.Алескеров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!