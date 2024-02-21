Кто он - новый глава ИВ Садаракского района? - Досье

БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Ильхама Алиева Наим Этибар оглу Джахидзаде назначен главой Исполнительной власти Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Trend, Наим Этибар оглу Джахидзаде родился 18 августа 1989 года в селе Коланы Шахбузского района.

В 2006-2010 годах обучался на экономическом факультете Нахчыванского государственного университета по специальности "Финансы и кредит".

В 2011-2014 годах обучался в магистратуре Нахчыванского государственного университета по специальности "Финансы и кредит".

Трудовую деятельность начал в 2011 году на экономическом факультете Нахчыванского государственного университета. С 2014 года работал заместителем декана факультета управления Нахчыванского университета, с 2018 года - деканом факультета управления. С 2016 года является диссертантом Нахчыванского отделения НАНА.

В 2018 году читал лекции в румынском университете Питешти на темы "Современные бюджетные системы и современные финансовые системы", "Азербайджан и различия в мировом опыте".

Н.Джахидзаде является автором нескольких учебных программ по предметам, а также статей.

До нового назначения он работал заведующим отделом экономики Аппарата Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

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