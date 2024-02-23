Детдома в Азербайджане будут участвовать в подготовке индивидуального плана развития детей

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Типовой устав учреждений социального обслуживания - детских домов, создаваемых государством и муниципалитетами", утвержденный постановлением Кабмина от 30 июля 2020 года, и в "Типовой устав учреждений социального обслуживания - малых групповых домов семейного типа, создаваемых государством и муниципалитетами", утвержденный постановлением от 30 июля 2020 года.

Как сообщает Trend, соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана.

Согласно постановлению, отныне детские дома и малые групповые дома семейного типа будут оказывать содействие министерству труда и социальной защиты населения в разработке и выполнении индивидуального плана развития детей в соответствии с Семейным кодексом.

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