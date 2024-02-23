На Кубке мира в Баку царит прекрасная соревновательная атмосфера – гимнастка из Турции

БАКУ /Trend/ - На Кубке мира в Баку царит прекрасная соревновательная атмосфера.

Об этом в пятницу Trend сказала турецкая гимнастка Эджем Ниса Эсен, выступающая на Кубке мира в Баку в программе прыжков на батуте.

"Это мой второй визит в Баку. Соревнования проходят хорошо. Как и всегда, в Национальной арене гимнастики созданы замечательные условия, чтобы спортсмены чувствовали себя очень комфортно", - отметила турецкая гимнастка.

Эджем Ниса Эсен пожелала удачи на соревнованиях команде Азербайджана, отметив, что спортсмены наших двух стран всегда поддерживают друг друга.

Напомним, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие 300 гимнастов из 32 стран.

Этап Кубка мира в Баку является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года для гимнастов, выступающих в индивидуальной программе прыжков на батуте.

В соревнованиях по прыжкам на батуте среди женщин Азербайджан представляет Сельджан Махсудова, среди мужчин - Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзаев и Мехти Алиев.

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке страну представляют Михаил Малкин, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Билал Гурбанов.

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