Фуад Наджафли побывал в Отдельной общевойсковой армии и поинтересовался условиями службы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыване Фуад Наджафли посетил соединения и части военно-воздушной и противовоздушной обороны Отдельной общевойсковой армии.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, заместитель министра обороны, командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев представил Полномочному представителю Президента находящиеся на вооружении и новопоступившие на вооружение оружие и технику и дал краткую информацию об их тактико-технических характеристиках.

Ф.Наджафли ознакомился с учебно-материальной базой, используемой в повышении боеспособности личного состава, совершенствовании практических навыков, обучении умелому управлению оружием и техникой, с оборудованием связи и техническими средствами, обеспечивающими работу пунктов управления соединений и частей.

Полномочному представителю Президента также была предоставлена подробная информация о самолетах, вертолетах и беспилотных летательных аппаратах ВВС, а также об их хранении и эксплуатации.

Затем Ф.Наджафли, посетив технико-эксплуатационную часть воинской части, поинтересовался техническим обслуживанием техники, ознакомился с назначением технических и служебных помещений.

Ознакомившись с условиями организации питания личного состава и условиями, созданными в штабе воинской части, Ф.Наджафли пожелал коллективу воинской части успехов в службе.

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