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В азербайджанской армии прошли занятия по огневой подготовке с группой военнообязанных (ФОТО)

Общество Материалы 24 февраля 2024 14:11 (UTC +04:00)
В азербайджанской армии прошли занятия по огневой подготовке с группой военнообязанных (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на текущий год, в Н-ской воинской части состоялся учебный сбор с участием группы военнообязанных.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В соответствии с планом, с военнообязанными были проведены занятия по огневой подготовке, разъяснены тактико-технические характеристики стрелкового оружия и гранатометов различного калибра.

После разъяснения правил безопасности были выполнены задачи по ведению огня с изменением огневой позиции.

Мероприятия, проведенные с целью повышения уровня боевой подготовки, совершенствования знаний и навыков, а также повышения практических навыков, были успешно выполнены.

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В азербайджанской армии прошли занятия по огневой подготовке с группой военнообязанных (ФОТО)
В азербайджанской армии прошли занятия по огневой подготовке с группой военнообязанных (ФОТО)
В азербайджанской армии прошли занятия по огневой подготовке с группой военнообязанных (ФОТО)
В азербайджанской армии прошли занятия по огневой подготовке с группой военнообязанных (ФОТО)
В азербайджанской армии прошли занятия по огневой подготовке с группой военнообязанных (ФОТО)
В азербайджанской армии прошли занятия по огневой подготовке с группой военнообязанных (ФОТО)
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