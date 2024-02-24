В азербайджанской армии прошли занятия по огневой подготовке с группой военнообязанных (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на текущий год, в Н-ской воинской части состоялся учебный сбор с участием группы военнообязанных.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В соответствии с планом, с военнообязанными были проведены занятия по огневой подготовке, разъяснены тактико-технические характеристики стрелкового оружия и гранатометов различного калибра.

После разъяснения правил безопасности были выполнены задачи по ведению огня с изменением огневой позиции.

Мероприятия, проведенные с целью повышения уровня боевой подготовки, совершенствования знаний и навыков, а также повышения практических навыков, были успешно выполнены.

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