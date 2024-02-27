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Задержаны нарушители морской границы Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 27 февраля 2024 14:34 (UTC +04:00)
Задержаны нарушители морской границы Азербайджана (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Задержаны лица, нарушившие морскую границу Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана, 22 февраля в результате взаимодействия подразделений берегового контроля береговой охраны ГПС, пунктов технического наблюдения и пограничных сторожевых кораблей, пограничным сторожевым кораблем "Шахдаг" на участке Каспийского моря, принадлежащем Азербайджанской Республике, была обнаружена неизвестная цель, двигавшаяся на юг в направлении Алятского рейда.

"В целях задержания цели кораблями береговой охраны были начаты операции преследования, о случившемся были проинформированы пограничные подразделения, наблюдение было усилено пунктами технического наблюдения региональных отделений, а также были приняты срочные меры по закрытию береговой линии.

В результате быстрых маневров пограничного сторожевого корабля на рейде острова Кюрдили в южном направлении участка Каспийского моря, принадлежащего Азербайджану, была задержана быстроходная лодка оснащенная двигателем "Yamaha-200" с двумя членами экипажа на борту.

Членами экипажа задержанной за нарушение морской границы лодки оказались граждане Исламской Республики Иран — Юсифинеджат Мехран Таги оглу (1986 года рождения) и Шахрам Махмуди Гафур оглу (1994 года рождения).

По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.

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Задержаны нарушители морской границы Азербайджана (ФОТО)
Задержаны нарушители морской границы Азербайджана (ФОТО)
Задержаны нарушители морской границы Азербайджана (ФОТО)
Задержаны нарушители морской границы Азербайджана (ФОТО)
Задержаны нарушители морской границы Азербайджана (ФОТО)
Задержаны нарушители морской границы Азербайджана (ФОТО)
Задержаны нарушители морской границы Азербайджана (ФОТО)
Задержаны нарушители морской границы Азербайджана (ФОТО)
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