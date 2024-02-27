Задержаны нарушители морской границы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Задержаны лица, нарушившие морскую границу Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана, 22 февраля в результате взаимодействия подразделений берегового контроля береговой охраны ГПС, пунктов технического наблюдения и пограничных сторожевых кораблей, пограничным сторожевым кораблем "Шахдаг" на участке Каспийского моря, принадлежащем Азербайджанской Республике, была обнаружена неизвестная цель, двигавшаяся на юг в направлении Алятского рейда.

"В целях задержания цели кораблями береговой охраны были начаты операции преследования, о случившемся были проинформированы пограничные подразделения, наблюдение было усилено пунктами технического наблюдения региональных отделений, а также были приняты срочные меры по закрытию береговой линии.

В результате быстрых маневров пограничного сторожевого корабля на рейде острова Кюрдили в южном направлении участка Каспийского моря, принадлежащего Азербайджану, была задержана быстроходная лодка оснащенная двигателем "Yamaha-200" с двумя членами экипажа на борту.

Членами экипажа задержанной за нарушение морской границы лодки оказались граждане Исламской Республики Иран — Юсифинеджат Мехран Таги оглу (1986 года рождения) и Шахрам Махмуди Гафур оглу (1994 года рождения).

По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.

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