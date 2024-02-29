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Будет проведен осмотр нескольких зданий под Турецко-азербайджанский университет - министр

Общество Материалы 29 февраля 2024 19:10 (UTC +04:00)
Будет проведен осмотр нескольких зданий под Турецко-азербайджанский университет - министр

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Будет проведен осмотр нескольких зданий под Турецко-азербайджанский университет.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на брифинге сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

"Конкретного здания под университет на данный момент нет. На начальном этапе образование в университете будут получать граждане Азербайджана. Однако в будущем в нем смогут учиться студенты и из других стран", - сказал Амруллаев.

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