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Завершились выплаты повышенных пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе

Общество Материалы 7 марта 2024 13:24 (UTC +04:00)
Завершились выплаты повышенных пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты, подведомственный министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, осуществил выплату пенсий за март в городах Баку и Сумгайыт, а также в Абшеронском районе.

Об этом в четверг Trend сообщили в Госфонде социальной защиты.

Было отмечено, что в ближайшие дни будут выплачены пенсии за март по другим регионам, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.

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