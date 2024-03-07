В Восточный Зангезур и Карабах приглашены частные учебные заведения - председатель Госагентства занятости Азербайджана

ШУША /Trend/ - Одним из важных вопросов является профессиональная подготовка, Государственное агентство занятости старается реализовать эту программу посредством четырех центров профессиональной подготовки, находящихся в ведении агентства. В то же время осуществляются постоянные заказы с частными учебными заведениями в рамках модели государственно-частного партнерства, которая стартовала с 2021 года. На сегодняшнем мероприятии эти предприятия были приглашены на территорию Восточного Зангезура и Карабаха. Была обсуждена поддержка их деятельности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Мустафа Аббасбейли, принявший участие в мероприятии на тему "Организация профессиональной подготовки населения" в Шуше.

"В "I Государственной программе по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" основными приоритетами определены переселение населения и обеспечение занятости. В этом контексте одним из важнейших вопросов является определение профессий переселяющихся туда людей и обеспечение их адаптации к рынку труда", - добавил М.Аббасбейли.

Он также добавил, что на освобожденных от оккупации территориях будет больше специалистов в области сельского хозяйства, строительства, перерабатывающей промышленности, общественного питания, туризма, а также альтернативной энергетики.

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