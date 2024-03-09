Страны, проводящие исламофобскую политику, создают серьезные угрозы для будущего - Сандев Хира

БАКУ /Trend/ - Очернение ислама, расизм - это часть колониальной системы, сохранявшейся на протяжении всей истории западной цивилизации.

Как сообщает Trend, об этом сказал секретарь Фонда международной сети деколонизации Сандев Хира на сессии, посвященной теме "Акты преднамеренного разрушения и оскорбления исламского культурного и религиозного наследия в немусульманских странах", в рамках международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

Он отметил, что страны, проводящие политику расизма, исламофобии, создают серьезные угрозы для будущего.

"Если посмотреть на колониальное прошлое западных стран, мы увидим, что и исламофобия возникла в те времена. Они считают, что люди делятся на определенные классы в зависимости от их религии, расы. Расизм очень отчетливо прослеживается в работах европейских ученых", - добавил Сандев Хира.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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